Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede ortaya yeni detaylar çıkıyor. Düzenlenen operasyonun ardından, Adnan Oktar’ın talimatı ile bir çok hayali şirketin kurulup, kara para akladığı ortaya çıkmıştı. Yıllarca örgüt içinde kaldıktan sonra ayrılan ve Adnan Oktar’ın en önemli elemanlarından biri olan Özkan Mamati’nin çarpıcı ifadeleri iddianamede yer aldı.

1 YILDA 30 MİLYON DOLANDIRMIŞLAR

Dosyada müşteki olarak ifade veren Özkan Mamati, Adnan Oktar’ın emri ile piyasayı dolandırmak için 2007 yılında şirketler kurmaya başladığını söyledi. Mamati, dolandırıcılığın önce yurt içinde daha sonra yurt dışına başladığını ifade ederek, “Kurulan şirketler bir süre düzgün ticaret yaptı. Şirketler banka ve piyasa nezdinde itibar kazandıktan sonra, banka veya hedefteki şirketler dolandırılmaya başlandı.Karşılıksız Çek ve kredi, ithalat, naylon fatura, mal üzerinden dolandırıcılık, offshore üzerinden vergi ve gümrük dolandırıcılığı, ticari itibar ile ikinci ve üçüncü şahısların mal mülk ve nakit varlıklarının hayali ticaret vaadiyle alınması şeklinde dolandırıcılık yapıldı” dedi. Mamati, ifadesinde 2006 ile 2007 yılları arasında toplamda 30 milyon TL'lik dolandırıcılık olayını organize ettiğini söyledi.

PARALAR HAYALİ TİCARETLE AKLANDI

Adnan Oktar’ın talimatı ile 2010 ile 2014 yılları arasında yurt dışı kaynaklı dolandırıcılığı işini yaptığını itiraf eden Özkan Mamati “Türkiye’de şirketler kurdum. Ardından Hong Kong’ da Uğur Şahin adına TGL isimli Offshore şirket ve Dubai’de Erkan Mamati’nin adına TGL Dubai isimli Offshore şirket kurdum. Bu firmalar kendi aralarında hayali ticaret yaparak bir yada bir buçuk yılda piyasa nezdinde itibarlı bankaların kredibilitesini yüksek hale getirdik. Böylece evlerin parasını aklamış olduk”

ŞİRKETİ BATIRIP PİYASAYI DOLANDIRDILAR

Adnan Oktar’ın talimatı ile bir çok şirket kuran ve yönettiği ortaya çıkan Özkan Mamati, kurduğu Maye Grup Sanayi ve Ticaret adlı şirketle Çin piyasasını nasıl girdiğini anlattı. Mamati “Murat Yeşiltuna, Hong Hong’da Golden Gate isimli şirketi kurdu. Yine örgüt üyesi olan İbrahim Özçelik ve şirketi olan Hayçelik isimli firmayla piyasayı ve yurt dışını dolandırması için Adnan Oktar’dan emir aldım ve yeni organizasyona başladım. Adnan Oktar’ın emri ile Hayçelik firmasını batırıp piyasayı yaklaşık 25-30 milyon dolandırdık.”

ÇİN PİYASASI VE GÜMRÜKTE DOLANDIRICILIK

Özkan Mamati, kurduğu şirketlerle Çin firmaları nasıl dolandırdıklarını ve malların gümrükte nasıl sahte evraklarla geçildiğini de anlattı. Özkan Mamati 18 Ocak 2018’de poliste verdiği ve iddianameye giren ifadesinde “ Kısaca konşimentosuz (Bir gemiye teslim edilen yükün alındı belgesi) mal olayını anlatmak istiyorum. Çin’den alınan ürüne ait yüzde 25’lik ön ödeme yaptıktan sonra mala konşimento yani kimlik çıkartılır. Bu kimliği lojistik firması çıkartır. Bu konşimentoda ürünün kime teslim edileceği, ürünün niteliği ve ürünü satan firmanın bilgileri bulunmaktadır. Ben Çin’deki TGL CHN Lojistik firması ile aynı isimde Hong Kong’da TGL HKN Lojistik firmasını kurdum. Çin’deki Chengdo Great Ltd. şirketinden 2 milyon dolarlık sipariş verdim. Daha sonra Çin’deki TGL CHN Lojistik Firması ile bana ürünü yollamasını istedim. Bu arada ödemem gereken yüzde 25 konşimento parası olan 500 bin doları ödedim. TGL CHN Firması alıcı olarak Say Trans Ltd.Şti. olarak ürünü bize yolladı.Ben Türkiye’de ürünü almaya giderken TGL HKN firmasından yüzde 100 ödenmiş konşimento oluşturdum ve Çin’den gelen yüzde 25’lik konşimentoyu yırtıp atarak yeni konşimentoyu evrakların arasına koyup gümrüğe verdim. Ve malı böylelikle ülkeye soktuk” dedi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Bu iddialar üzerine savcılık olayla ilgili de soruşturma başlattı. Haydarpaşa Limanı’na 4 Kasım 2013’de geldiği belirtilen 21 konteyner dolu eşya ile ilgili gümrükten belgeler istendi. Savcılığın hazırladığı iddianamede bu olayla ilgili de firma yetkilileri ve ortaklarınında sorumlu olduğu kişiler hakkında ‘Dolandırıcılık’,’Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Belgede sahtecilik’’ davasının görülmesi istendi. MASAK, Adnan Oktar ile bağlantısı olduğu tespit ettiği 86 firmaya el koymuştu.