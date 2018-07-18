Adnan Sezgin, UEFA'nın Sarı-kırmızılı evrensel hukuk kurallarına aykırı bir ceza verdiğini belirterek, "Allah, Başkan, yönetim ve Fatih hocanın yardımcısı olsun. Bu şöyle bir ceza; bir yüzme yarışına giriyorsunuz, sizin eliniz kolunuz bağlı, diğerleriyle eşit şartlarda yüzmenizi istiyorlar. Galatasaray'a verilen ceza da aynı bu nitelikte. Yani öldürmeyen ama süründüren bir ceza" dedi.
"ÖLDÜRMEYEN AMA SÜRÜNDÜREN BİR CEZA"
Galatasaray'ın 2 sezon önce Avrupa Kupaları'ndan men edilmesi ve şu anda da UEFA'nın sıkı gözetiminde olmasıyla ilgili yöneltilen soruya Sezgin, "Bana göre UEFA'nın verdiği ceza evrensel hukuk kurallarına aykırı. Allah, başkan, yönetim ve Fatih hocanın yardımcısı olsun. Bu şöyle bir ceza; bir yüzme yarışına giriyorsunuz, sizin eliniz kolunuz bağlı, diğerleriyle eşit şartlarda yüzmenizi istiyorlar. Galatasaray'a verilen ceza da aynı bu nitelikte. Yani öldürmeyen ama süründüren bir ceza. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü, bir futbol müsabakasında eşit koşullarda yarışma olanağının tanınması lazım. Bunun için şiddetle reddediyorum. Bunun da fair-play ceza olduğunu düşünmüyorum. UEFA da hep finansal fair-play'den bahseder ama bunun uygun bir ceza olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.
"TÜRKİYE'DE FİNANSAL AÇIDAN DA BİR STANDARDIN OLMASI LAZIM"
Kulüplerin finansal açıdan daha dikkatli bir şekilde yol çizmesinin önemine vurgu yapan Galatasaray'ın eski yöneticisi, "Bu, senelerin verdiği bir birikim. Bu aslında çok yeni bir şey değil. Yani olması gerekeni UEFA bir yerde dikte ettirdi. Bu 90'lı yıllardan bu yana gerek Futbol Federasyonu'nun, gerekse ilgili kuruluşların Türkiye'de finansal açıdan da bir standartı olması lazım. UEFA'nın temel prensibi, futboldan elde ettiğiniz kadar harcama yapılmasıdır. Futboldan üretmeniz gerekmektedir. Fakat Türkiye'deki en büyük yanlışlardan biri, transferde yapılan yanlış harcamalar. Bunun sonucunda da kulüpler veya yeni yönetimler büyük bir yükle karşı karşıya kalıyor göreve geldiklerinde. Sistem olarak üzerinde çalışılması gereken konu da budur. Türkiye'de iyi örnekler de var. İzmir'de Altınordu Kulübü var. Kendi öz kaynaklarıyla üretip faaliyetine devam ediyor ve giderek başarılı bir sürecin içine girdiler. Onları da gururla takip ediyorum ve tebrik de ediyorum" şeklinde konuştu.
"ALTINORDU ÇOK İYİ BİR ÖRNEK"
Altınordu'nun Türk futbolu için çok iyi bir örnek olduğunu ifade eden Adnan Sezgin, "Türkiye'de insan olarak fazla araştırmacı olmadığımız için iyi örnekler her zaman diğerleri tarafından takip edilip, kopya ediliyor. Dolayısıyla Altınordu çok iyi bir örnek. Umarım sayıları da artarak devam eder ve diğer kulüpler de bu süreç içine girerler. Baktığımız zaman kadrolarında da hiç yabancı oyuncu yok. Ama her yıl futbolcu satabilecek durumdalar ve altyapıya yaptığı yatırımların meyvelerini alıyorlar. Umarım bu şekilde de devam eder" diye konuştu.
"GÖZTEPE KABUĞUNU KIRARAK SÜPER LİG'E ÇIKTI"
İzmir'in büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve mutlaka Süper Lig'de takımının yer alması gerektiğini belirten Sezgin, "Göztepe kısa sürede çok şey başardı. Ama şunun altını çizmek lazım; İzmir'de büyük bir potansiyel var. Sadece İzmir de değil. Ege bölgesini de içine katarsanız büyük bir potansiyele sahip. Zaten İzmir'i temsil eden bir takımın Süper Lig'de olmaması büyük bir dezavantajdı. Büyük bir hataydı. Tabii ki bu İzmir'deki bu sorun neden kaynaklandı? İzmir'de 7-8 tane takım var, belki de kısır çekişme yüzünden bir türlü bir yerlere gelemediler. Göztepe bu kabuğunu kırarak çıktı. Belki diğerleri de onu takip eder. Ama İzmir, mutlaka Süper Lig'de takımının olması gereken bir kent" dedi.
"FUTBOLDAKİ HEMEN HEMEN HER GÖREVDE YER ALDIM. FAKAT ŞU AN ÇOK YOĞUNUM"
Adnan Sezgin, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı AS Visa Solutions'un İzmir Şubesi açılışındaki açıklamalarında, "Spor yöneticiliğini şu an yapmıyorsunuz, aklınızda yine futbola dönmek var mı?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:
"Benim yaşamımın büyük bir futbolun içinde geçti. Futboldaki hemen hemen her görevde yer aldım. Fakat şu an çok yoğunum. İşlerim çok yoğun. Bu şirket 2017 Kasım ayından bu yana faaliyet gösteriyor. İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'e de hizmet götürüyoruz. Artık İzmir ve çevre illerdeki insanlar da İstanbul ve Ankara'ya parmak izi vermeye gitmeyecek. Umarım kaliteli hizmet, İzmirlileri memnun edecek."
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"SPORLA TURİZMİ HER ZAMAN İÇ İÇE GÖRMEK LAZIM"
"Yani sporla turizmi her zaman iç içe görmek lazım" diyen Adnan Sezgin, sözlerini şöyle noktaladı;
"Aslında şu an iç içe. Antalya bölgesi yazın elde ettiği gelir kadar kışın da spor turizminden gelir elde ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Antalya bölgesine 2 bin 5 yüze yakın takım kamp yapmak için geldi. Dolayısıyla gelirlerin en düşük noktada olduğu bir dönemde spordan elde edilen gelir, hem turizmin gelişmesi açısından, hem de otellerin kalitesinin artması açısından büyük bir katkı sağladı. Yani sporla turizmi her zaman iç içe görmek lazım."
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