Adres değişikliği bildirimi yapma: İkametgâh adres değişikliği bildirim süresi ve yapılışı

Farklı bir mahalle veya şehre taşınanların yaptıklarım ikametgâh değişikliğini bu konuda yetkisi olan nüfus müdürlüklerine bildirme zorunluluğu vardır. Yurttaşlar tarafından yapılacak bildirimler, dış temsilciliklere ve ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilir. İnternet üzerinden yapılacak adres bildirimleri için ise e- devlet kapısı kullanılabilir. Burada SMS doğrulama yöntemini kullanarak adres bildirimi yapmak mümkündür. Adres bildirimi süresi ve diğer detaylar aşağıda…

Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?

Arama motorlarında “Adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?” sorusu çok sık sorulur. Şayet sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa bunun için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz;

REKLAM

Nüfus Müdürlükleri şubelerine giderek bildirimde bulunulabilir.

E- devlet sistemini kullanarak internet üzerinden bildirim yapılabilir.

Yapacağınız adres değişikliği bildirimi doğrultusunda artık resmi olarak adresinizin değiştiğini gösteren bir belge verilir. Bu belgeyi saklamanız önemlidir.

Adres Bildirimi Muhtarlığa Yapılır mı?

Sorulan sorulardan bir diğeri de “Adres değişikliği konusunda muhtarlığa gidilir mi?” sorudur. Bu konuda birçok tartışma vardır. Bu konuya ilişkin bir açıklama mevcuttur: "5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunda yapılan değişiklikler ile birlikte adreslerin muhtarlıklara bildirilmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır."

Yabancıların Adres Değişikliği Nasıl Olacak?

En çok merak edilenlerden biri de yabancıların adres değişikliğidir. Bu konuda ikamet iznine sahip olan yabancıların da adres değişikliği bildirimi yapacağına dair bir açıklama yapılmıştır. Yabancıların da tıpkı Türk vatandaşları gibi Nüfus Müdürlüğüne gitmesi gerekir. Öte yandan bu kişilerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvurması da mümkündür. Buralara 20 iş günü içinde adreslerini bildirme yükümlülükleri bulunur.

REKLAM Adres Değişikliği Bildirim Süresi Ne Kadar? Adres değişikliği bildirim süresi daha önce ikamet ettiği adresi çeşitli nedenlerle değiştiren kişilerin yeni adreslerini resmi olarak yetkili birimlere bildirmesi için tanınan bir süredir. Evlilik, taşınma ve benzeri nedenlerle ikamet ettiğiniz adres değiştiyse bunu ilgili resmi dairelere 20 iş günü içinde bildirmeniz gerekir. Bunu yapmadığınız durumlarda cezai işlem söz konusu olur. Bu nedenle ikamet değişikliği bildirimini ilgili birimlere 20 iş günü içinde yapmanız en doğrusudur. Adres Değişikliği Bildirimi E- Devlet Üzerinden Yapılabilir mi? Hemen hemen her şeyin dijitalde çözüldüğü ve yürütüldüğü günümüzde “Adres değişikliği bildirimi E- devlet üzerinden yapılabilir mi?” sorusu sıkça sorulur. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda para cezası yaptırımı vardır ve resmi dairelere gitmek için zaman ve imkânınız bulunmuyorsa bildirimi E- devlet üzerinden yapabilirsiniz. REKLAM Dış temsilciliklere ve İl Nüfus Müdürlüklerine şahsen yapılabilen bildirim başvurusu, internet üzerinden yani https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden de yapılmaktadır. Bunun için E-devlet kapısı kullanıcı şifresi ve SMS doğrulama için telefonunuzun olması yeterlidir. E- Devlet Üzerinden Başvuru Yapmak için Şartlar Neler? Bunu yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir. Yurt dışından Türkiye’ye taşınmayı planlıyorsanız da bu adres değişikliğini internet üzerinden yapmanız mümkün değildir. Ek olarak 18 yaşından büyük olmanız da gerekir. Reşit olmadan adres değişikliği yapılmasına izin verilmez. Velayet ve vesayet altında olmamak da ikametgâh değişikliği şartlarından biridir.

Adres Değişikliği Cezası Var Mı? Adres değişikliği cezası vatandaşların en çok kafasını kurcalayan konuların başındadır. İkamet edilen adresin değiştirilmesiyle kişilere uygulanan herhangi bir ceza bulunmaz. Ancak kişilerin yaptığı adresi resmî kurumlara bildirmemesi potansiyel bir yaptırım sebebidir. Türkiye Cumhuriyeti, adres bildirimini yapmak için vatandaşlara 20 gün süre tanımıştır. Yaptığı adres değişikliğini bildirmeyen kişilere uygulanan ceza, 2024 itibarıyla 451 TL olmuştur. Gerçeğe aykırı yapılan adres bildirimlerinin tespiti hâlinde ise kişilere 9441,00 TL idari para cezası uygulanır.