Boşanma dilekçesi örneği: Anlaşmalı boşanma protokolü ve çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır?
Çiftler arasındaki boşanma sürecinin ilk adımı Boşanma Dilekçesi olarak dikkat çeker. Boşanmak için mahkemeye başvuran insanlar için önemli bir adım olan bu dilekçe, anlaşmalı ve çekişmeli davalarda farklı şekillerde yazılır. Siz de böyle bir hukuki süreçten geçiyorsanız yazının devamını okuyarak "Boşanma Dilekçesi nasıl yazılır?" gibi sürece dair kafanızı karıştıran sorulara yanıt bulabilirsiniz.
Boşanma Davası Dilekçesi, eşlerin (tarafların) boşanma istemiyle mahkemeye sundukları yazılı bir belge olma niteliği taşır. Bu belge, Boşanma Davası için son derece önemli bir konuma sahiptir. Söz konusu dilekçe sayesinde mahkemeye şahsi olarak karşı taraftan boşanmak istediğinizi bildirebilirsiniz. Peki Boşanma Dilekçesi nasıl yazılır ve içerisinde neler olmalıdır? Bu ve bunun gibi daha fazla sorunun yanıtı için okumaya devam edin…
Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olup olmadığı, yazılan dilekçenin türünü ve tekniğini değiştirir. Böyle bir süreçten geçiyor ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız ilk etapta deneyimli ve alanında uzman bir avukattan danışmanlık almayı düşünebilirsiniz. Ardından avukatın uygun gördüğü koşullarda Boşanma Dilekçesi örneği oluşturarak bunu karşı tarafa sunabilirsiniz.
Boşanma Dilekçesi içerisinde;
Eksiksiz yazılan bir Boşanma Dilekçesi sonrası hazırlanan belge Aile Mahkemesi’ne sunulur ve söz konusu dava açılmış olunur.
Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Oluşturulur?
Boşanma Dilekçesi aşağıdaki gibi oluşturulabilir;
Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği
Bir protokolün Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi formunda yazılabilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması şartı aranır. Esasında açılacak davanın bu yönde ilerleyebilmesi adına evliliğin belli bir süreyi doldurmuş olması koşulunda aile birliğinin korunması amaçlanır. Minimum 1 sene süren bir evliliğin ardından her iki taraf da evliliği bitirmek istiyorsa bu noktada bir tarafın açtığı boşanma davasını diğer taraf da kabul eder ve Anlaşmalı Boşanma Davası açılmış olur. Elbette bu noktada artık Anlaşma Boşanma Protokolü imzalanabilir.
Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği
Eşlerin boşanma hukuki sonuçlarında ortak karara varamadığı durumlarda Çekişmeli Boşanma süreci başlar. Eşlerden her ikisinin değil de yalnızca birinin boşanmak istediği zamanlarda da Çekişmeli Boşanmadan söz edilebilir. Bu dava türü tek taraflı açıldığından davacı olan tarafın dilekçeyi yazması beklenir. Davacı eş, Çekişmeli Boşanma Dilekçesi oluşturarak yetkili Aile Mahkemesi’ne başvurur. Bu dilekçe türü, Anlaşma Boşanma Protokolü ile biçim bakımından benzerlik taşısa daiçeriği farklıdır.
Boşanma Dilekçesi’nde Kesinlikle Yer Alması Gerekenler
HMK m. 119 özelinde bir Boşanma Dilekçesi aşağıdaki hususları içermek zorundadır;
Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği
Anlaşmalı Boşanma Davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir;
İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE
Davacı : A.B (T.C. Kimlik No: ____________)
Adresi :
Davalı : B.B (T.C. Kimlik No: _____________)
Adresi :
Dava : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma
Açıklamalar :
sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmiştir.
Hukuki Nedenler: Türk Medeni Kanununun 166. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili kanun hükümleri
Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, protokol, gerekirse tanık beyanları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil
Sonuç ve Talep: Yukarıda açıklanan ve re’sen dahi gözetilecek nedenlerle;
1- Türk Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca Davacı ile Davalının boşanmalarına,
2- Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
Davacı
A.B imza
EKİ:
Protokol aslı
Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi
Davalı nüfus cüzdanı fotokopisi