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        Haberler Dış Yazar Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi ne kadar? Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

        Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi ne kadar? Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası vergi indirimi avantajı, birçok kişinin varlığından haberdar almadığı bir ayrıcalıktır. Özel Sağlık ya da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için ödenen primler, bu avantaj ile aylık brüt gelirin %15'ini aşmamak kaydıyla geri iade edilir. Bu avantaj, özellikle sigorta poliçelerine ilgi duyanların beğenisini toplar. Siz de bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor olabilirsiniz. Bu yazıda "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası vergi indiriminden kimler faydalanabilir?" ve "Bu uygulama nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:15
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        Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi ne kadar?
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        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Ne Kadar?

        “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası vergi indirimi ne kadar?” sorusu, vatandaşların aklındaki soruların en öne çıkanıdır. Bu tutar, sigorta için ödenmesi planlanan toplam poliçe tutarının sadece bir kısmıdır. Alınan vergi indirimi ise toplam poliçe tutarının %15’idir. Bu tutar, Gelir Vergisi Beyannemesi ile veya bordrolu çalışanlarda şirketin İnsan Kaynakları departmanında düşülebilir.

        Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermek zorunda olanlar ve ücretli çalışanları ilgilendiren bu konu, birçok avantajı beraberinde getirdiği için dikkat çekicidir. Bu avantaj ile insanlar, ödedikleri sigorta priminden belli bir miktarı geri alabilir. Siz de bu konuda net bilgi toplamak için sigorta primlerinizi Gelir Vergisi matrahından gözlemleyebilir ve elde edeceğiniz iade miktarını hesaplayabilirsiniz.

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        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Uygulanır?

        Vergi İndirimi avantajından yararlanabilmek isteyenler için iki yöntem vardır. Bunlar aşağıda ifade edilmiştir;

        Bordrolu Çalışanlar: Kendileri, eşleri ve çocuklarına ait Sağlık Sigortası poliçesi primlerinin toplamını hesaplayabilirler. Bu değer, brüt ücretin %15’ini aşmayacak şekilde vergi matrahından düşer. Ayrıca bu tutarın yıllık asgari ücret tutarını da geçmemesi gerekir. Ödenecek primi yasal olarak ifade eden belgeler gerekir. Bu belgeleri alarak iş yerinizin İnsan Kaynakları ya da Muhasebe departmanına sunabilirsiniz. Böylece işlemleriniz tamamlanacaktır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bordroda nasıl gösterilir. “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bordroda nasıl gösterilir?” sorusunun yanıtına bu şekilde yanıt vermek mümkündür.

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        Beyannameye tabi Gelir Vergisi mükellefi olanların ise kendisi, eşi ve çocuklarına ait poliçe primi toplamını, tıpkı yukarıda anlatıldığı gibi elde edilen yıllık gelirin %15’inden düşmesi gerekmektedir. Yanı sıra bu miktarın, yine bordrolu çalışanlarda olduğu gibi asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması önemlidir. Ödenen primi gösteren belgenin belirtilmesi gereken alan ise Gelir Vergisi Beyannamesi’dir.

        Bu yöntemler, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası vergi indirimi nasıl uygulanır?” sorusu için cevap niteliğindedir.

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bordroda Nasıl Gösterilir?

        Çalışanların cevabını en çok merak ettiği soruların başında “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bordroda nasıl gösterilir?”sorusu gelir.Sizin de aklınızdan böyle bir soru geçiyorsa bunun yanıtı için çalıştığınız şirketin Muhasebe ya da İnsan Kaynakları departmanına başvurmanız gerekir.Neticede her iş yerinin çalışma politikası farklıdır. Ayrıca bu departmanlar, iş yerinde Sigorta mevzuatı konusunda sizi en net yönlendirecek departmanlardır.

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

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        Ülkemizde insanlara Sağlık Sigortalarını teşvik etmek için muafiyet, vergi istinası ve gider indirimi gibi kolaylıklar sağlanır. Burada en çok öne çıkan konu ise vergi indirimidir. Bu indirim, kişilere ve ailelerine büyük avantaj getirir. Bu noktada sizin de aklınızdan “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası vergi indiriminden kimler faydalanabilir?” sorusu geçiyor olabilir.

        Bu poliçede vergi indiriminden faydalanan kişiler, ücretli çalışanın kendisi, eşi veya çocuklarıdır. Yani her kişi için ayrı poliçe başvurusu yapılması gerektiğinden vergi indirimden yararlanan kişi de poliçe hizmeti alan kişi olacaktır. Bu indirim sayesinde poliçe sahibi ödediği sigorta primlerinden düşerek vergi iadesi avantajıyla kayda değer kazanç elde edebilir.

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndiriminin Şartları Nelerdir?

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi indirimi şartları aşağıda sıralanmıştır;

        • Şahıs sigorta primlerinin mükellef olan kişinin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait olma koşulu vardır.
        • Poliçe primi, kişinin elde ettiği brüt ücretin %15 kadarını ve hatta o yıllık belirlenen asgari ücret tutarını geçmemelidir.
        • Poliçe sözleşmesi, bu konuda anlaşma sağlayan şirketler ile yapılmalıdır.
        • Vergi indirimi için sigorta priminin ödendiği makbuz veya faturaların saklanması koşulu vardır.
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        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

        Bu poliçe türü; tahlil, tetkik, doktor muayenesi ve benzeri hizmetleri kapsar. Hastanede yatarak tedavi gerektiren ameliyat, oda refakatçi masrafı ve diyaliz gibi masraflar da ilgili poliçenin kapsamına dâhil olabilir. Bunun yanı sıra Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ek teminatlarla da geliştirilebilir. Anlaşma yapılan sigorta şirketi, aynı zamanda alınacak hizmetin kapsamını da belirler. Bu nedenle anlaşma yapmayı planladığını şirket ile en başından hizmet kapsamını konuşabilir ve kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.

        Tamamlayıcısı Sağlık Sigortası Neleri Ödemez?

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, standart sağlık poliçesine göre geniş bir hizmet sunsa da bu sigorta türünün de karşılamadığı hizmet alanları olabilir. Örneğin bu sigorta ile psikiyatrik muayene ve tedavi giderleri ödenmez. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, genel olarak psikomatik hastalıkları karşılayacak bir hizmet kapsamına sahip değildir. Aynı şekilde geriatrik hastalıklar da söz konusu poliçenin dışında kalır. Ancak bazı sigorta şirketleri ek teminatlara sahip olabilir. Şayet bu konuda bir beklentiniz varsa anlaşma öncesi sigorta şirketiyle konuşmayı deneyebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz

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