Adriana Lima'ya tek taş sürprizi
Adriana Lima'nın sevgilisi Andre Lemmers ile yaptığı tek taş yüzüklü paylaşımı merak uyandırdı. "Bayan Lima Lemmers" notunu düşen ünlü model, "Evleniyor mu?" sorularını akıllara getirdi
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, New York’ta iki ay önce gerçekleşen Victoria’s Secret defilesindeki yürüyüşüyle adından söz ettirmişti. Şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ile gündeme geldi.
Adriana Lima, 2021'den beri birlikte olduğu film yapımcısı sevgilisi Andre Lemmers ile el ele tutuştuğu ve parmağında tek taş yüzükle poz verdiği, ancak Lemmers’ın yüzünün görünmediği bir fotoğraf paylaştı.
Ünlü model, bu kareye; "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers, diğer adıyla Limers" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.