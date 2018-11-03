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Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor!

03.11.2018 - 09:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dasha Kina isimli Rus model, simsiyah saçları ve mavi gözleriyle Victoria's Secret modeli Adriana Lima'yı tahtından edebilir

  • 1 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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    Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima'ya Rusya'dan rakip çıktı.

  • 2 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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    Dasha Kina isimli Rus model, mavi gözleriyle Adriana Lima'yı aratmıyor. Rus model Dasha Kina, dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima'ya inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor.  

     

  • 3 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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    Siyah saçları ve koyu mavi gözleriyle büyüleyici bir güzelliği sahip olan Rus model Dasha Kina’nın şöhreti her geçen gün artıyor.

     

  • 4 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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    Dasha Kina’nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından sosyal medyadaki takipçi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı. Güzel modelin Instagram'da 580 bin civarı takipçi sayısı bulunuyor.

  • 5 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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    Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını düşünüyor. İşte Rus güzelin Instagram'ından kareler...

     

  • 6 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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  • 13 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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  • 23 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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  • 24 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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  • 26 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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  • 27 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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  • 29 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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  • 30 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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  • 32 Rus güzel Dasha Kina, Adriana Lima'ya benzerliğiyle ilgi görüyor
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YORUMLAR 38
  • Misafir 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:16
    Erzurum'un gururu
  • Misafir 03 Haziran 2018 Pazar 01:51
    ve tanrı kadını bir kez daha yarattı hurimisindünyadan gelmediğin belli
  • Misafir 03 Haziran 2018 Pazar 01:45
    Süper
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