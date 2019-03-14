Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Adriano Correia, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Alışveriş merkezine bir erkek arkadaşı ile gelen ve kısa süre toplantı yapan başarılı futbolcu, daha sonra da alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Alışveriş turu sonrası aracını teslim aldığı sırada objektiflere poz veren Adriano, özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.