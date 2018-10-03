UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu karşılaşmasında AEK Atina, evinde Benfica ile karşı karşıya geldi. Yunan ekibi, seyircisi önünde Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

Haris Seferovic ile maçın 6. dakikasında öne geçen Portekiz temsilcisi Grimaldo'nun golüyle 15. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi, Viktor Klonaridis'in 53. ve 63. dakikalarda attığı iki golle skoru 2-2'ye getirdi.

Benfica, Alfa Semedo'nun golüyle 74. dakikada skoru tekrar kendi lehine çevirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Devler Ligi'ndeki ilk puanını alan Portekiz temsilcisi 3 puan ile üçüncü sırada yer aldı. AEK Atina'nın ise henüz puanı bulunmuyor.

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E GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P Ajax 2 1 1 0 4 1 +3 4 Bayern Münih 2 1 1 0 3 1 +2 4 Benfica 2 1 0 1 3 4 -1 3 AEK 2 0 0 2 2 6 -4 0

AEK ATİNA: 2 - BENFİCA : 3

AEK ATİNA: Vasilios Barkas, Michalis Bakakis, Marios Oikonomou, Dmytro Chygrynskiy, Niklas Hult, Andre Simoes, Tasos Bakasetas, Viktor Klonaridis, Petros Mantalos, Konstantinos Galanopoulos, Ezequiel Ponce

BENFİCA: Odisseas Vlachodimos, German Conti, Alejandro Grimaldo, Ruben Dias, Andre Almeida, Ljubomir Fejsa, Pizzi, Gedson Fernandes, Haris Seferovic, Eduardo Salvio, Rafa Silva

AEK Atina Benfica 60 % Topla Oynama Yüzdesi 40 % 6 İsabetli Şut Sayısı 6 4 İsabetsiz Şut Sayısı 3 8 Korner 4 12 Faul 9 6 Ofsayt

STAT: Atina Olimpiyat Stadyumu

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