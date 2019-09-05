Af yasası ceza indirimi bekleyen milyonlarca mahkum ve ailesi için yeni gelişmeler gündeme geliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile 30 bin kişinin tahliye edilmesi söz konusu. İşte af yasası ile ilgili detaylar haberimizde...

AF ÇIKACAK MI 2019

‘Yargı Reformu Stratejisi’ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, yeni yasama yılında Meclis’in öncelikli gündemi olacak. AK Parti düzenlemenin Meclis’ten kavgasız gürültüsüz geçmesi için muhalefetle uzlaşma arayacak.



AK Parti’nin, ifade özgürlüğünü genişletecek, yargının iş yükünü azaltacak ve en az 30 bin kişinin tahliyesine imkan tanıyarak cezaevlerindeki kapasite aşımı sorununa da çözüm olacak düzenlemeler içeren yargı paketini Meclis’e sunmadan önce muhalefet partilerinin kapısını çalacağı ve uzlaşma arayacağı öğrenildi.

AF YASASI CEZA İNDİRİMİ SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargı yılı açılış konuşmasında hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi’ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında Meclis’in öncelikli gündemi olacak. Geçen yasama yılında üzerinde çalışma yapılması için AK Parti Grup yönetimine sunulan teklif taslağı partinin hukukçu vekillerince incelenmiş, TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere de vekillerden imza toplanmaya başlanmıştı. Ancak pakette yer alan bazı hükümler konusunda hukukçu vekillerden itiraz gelince, AK Parti yönetimi hem yeniden bir değerlendirme yapmak hem de düzenlemenin Meclis’ten kavgasız gürültüsüz geçmesini sağlayacak şekilde muhalefetle uzlaşma aramak amacıyla teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulmasını ertelemişti.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK 2019

AK Parti kurmayları, “Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Meclis açılmadan önce eylül ortası gibi teklifimizi muhalefet partilerine sunabiliriz” bilgisini verdi. Parti kurmayları, muhalefetin talep ve önerileri doğrultusunda teklifin rötuşlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulabileceği gibi sağlanan uzlaşma çerçevesinde Meclis Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeler aşamasında gerekli değişikliklerin teklife yansıtılabileceğini ifade etti.