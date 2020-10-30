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AFAD acil toplanma alanları nerede? AFAD acil toplanma alanı sorgulama ekranı

Türkiye'de sıkça deprem meydana gelmesi, vatandaşları depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatıyor. Son olarak İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Artçı depremlerin beklendiğini bildiren uzmanlar vatandaşların AFAD acil toplanma alanları hakkında bilgi edinmeleri yönünde uyarıyor. Peki AFAD acil toplanma alanları nasıl öğrenilir? İşte AFAD acil toplanma alanı sorgulama ekranı...

AFAD acil toplanma alanları nerede? AFAD acil toplanma alanı sorgulama ekranı

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri de depreme karşı hazırlıklı olmak. Vatandaşların hem evin içinde güvenli bir şekilde toplanma alanlarını hem de mahallelerinde yer alan acil toplanma alanlarını öğrenmesi gerekiyor. AFAD acil toplanma alanlarını e-Devlet aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

AFAD ACİL TOPLANMA ALANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

Yukarıda yer alan linke tıklayara e-Devlet kapısına TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın ardından karşınıza çıkan formu doldurarak AFAD acil toplanma alanınızı öğrenin.

AFAD ACİL TOPLANMA ALANLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

AFAD, toplanma alanını, "afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar" olarak tanımlıyor.

AFAD, toplanma alanlarının 7 kritere göre belirlendiğini ifade ediyor ve bu kriterleri şöyle sıralıyor:

Bölgedeki nüfus yoğunluğu

Alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı

Alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması,

İkincil tehlikelerden uzaklığı

Mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması

Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması

Elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması

AFAD, toplanma alanlarının nasıl belirlendiğini ise "Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor" sözleriyle açıklıyor.

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