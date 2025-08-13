AFAD Başkanı Pehlivan: Konteyner ve nakit desteği sunuyoruz

Sındırgı Kaymakamlığı bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pehlivan, afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi. Afet anlarında Türkiye Afet Müdahale Planı’nı devreye soktuklarını ifade eden Pehlivan, “Plan dahilinde 25 çalışma grubumuz var. Deprem meydana geldiğinde de bu gruplar hemen harekete geçti. Arama kurtarma gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için yaklaşık 3 bin personel ve 600 araç görev yaptı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) devreye giriyor. Vatandaşlarımızın barınmayla ilgili ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz” dedi.

Pehlivan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Depremin ilk anından itibaren konteynerleri sevk etmeye başladık. 150 konteyneri Sındırgı’ya naklettik. 24 saat içinde kurulumlara başladık. Dün gelen 35 konteynerin tamamını kurduk, bugün de talep edilen 68 konteyneri kuruyoruz. Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza 2 seçenek sunuyoruz; birincisi konteyner, diğeri nakit yardım. Bugünden itibaren 200 vatandaşımız nakit yardımı talep etti. Yaklaşık 270 haneye barınma desteğini bugünden itibaren sağlamış oluyoruz” diye konuştu.