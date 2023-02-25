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AFAD'daki 'deprem' toplantısında 11 çalışma grubu oluşturuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında AFAD'da bilim insanlarıyla depreme ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda 11 çalışma grubu oluşturulurken; yeni şehirlerin planlanması, haritalandırma, eğitim gibi konular ele alındı

Son dakika: AFAD'daki 'deprem' toplantısında 11 çalışma grubu oluşturuldu
DHA

Ankara'da, AFAD'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın başkanlık ettiği toplantıda depremin ardından elde edilen veriler ile deprem sonrası kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar konunun uzmanları tarafından tartışıldı. 20 akademisyenin katıldığı toplantıda yeni şehirlerin planlanması, lojistik, network yönetimi, eğitim, Ar-Ge, altyapı ve kritik yapılar, diri faylar, sakınım bandı, haritalama ile CBS gibi başlıklarda 11 çalışma grubu oluşturuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'yi etkileyen depremlerin ardından hayata geçirilecek politikalara temel teşkil etmesi için Ankara’daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kriz Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenlendi. AFAD ve TÜBİTAK tarafından organize edilen toplantıya bakanlar Varank ve Bilgin’in yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener katıldı. Toplantıda 20 akademisyen, kendi alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak çözüm önerilerini sundu.

YAPI STOKU İLE İLGİLİ POLİTİKALAR

Deprem bölgesinde yer seçimi süreçlerinde uzman akademisyenlerin desteklerinin yönetilmesi, yüksek deprem riski altındaki iller için acil eylem planları, tüm bilgilerin bir veri tabanında toplanması, mevcut yapı stoku ile ilgili politika belirlenmesi gibi konular, akademisyenler tarafından ele alındı. Toplantıda ayrıca yapı denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili öneriler sunuldu, yerel yönetimlerde uzman teknik personel istihdamı konusu görüşüldü, Ar-Ge boyutuyla TÜBİTAK-AFAD iş birliği konuşuldu.Bakan Bilgin, yeni şehirlerin planlanmasında yer seçiminin önemine işaret edip, akademisyenlerden bu konuda katkı beklediklerine söyledi. Kalite kontrol, sismik tasarım gibi konuların da önemli olduğunu belirten Bilgin, atık ve asbest sorununu ilk adımda ele aldıklarını vurguladı.Bakan Varank da depremin etkilediği her alanda yenilikçi çözümlere ihtiyaç olduğunu söyleyerek, özellikle imar ve kalkınma başlıklarında inovatif açılımlar yapmak gerektiğinin altını çizdi.

510 ARAŞTIRMACI SAHADA

TÜBİTAK Başkanı Mandal, deprem sonrasında 'Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı'nı başlattıklarını hatırlatarak, "Şu an sahada 59 farklı kurumdan 510 araştırmacımızın yer aldığı 119 proje yürütülüyor" açıklamasında bulundu.

Projelerin tamamlanmasının ardından kendilerine raporların sunulacağını aktaran Mandal, "Tüm veriler AFAD ile birlikte çalıştığımız ortak bir veri merkezinde değerlendirilecek" dedi.

ORTAK ÇALIŞMA

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da deprem bölgesinde yer seçim sürecinde akademisyenlerin bilimsel katkısının önemli olduğunu kaydederek oluşturulan 11 alt çalışma grubunda koordinatör olacağını ve bu koordinatörlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yürüteceğini anlattı. Alt çalışma gruplarından deprem ve deprem yönetimi konusunda katkı beklediklerini vurgulayan Tatar, "Buradan alınan kararların uygulayıcılara aktarılmasıyla daha sağlıklı adımlar atacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Toplantıda yapılan görüşmeler sonucu 11 alt çalışma grubu oluşturuldu. Araştırma grupları şöyle:"Mevzuat Geliştirme, Eğitim, Ar-Ge Bilgi Destek ve İletişim, Haritalama ve CBS, Diri Faylar ve Yüzey Faylanması Haritalama, Geoteknik ve Kütle Hareketleri, Yer Hareketleri, Sismik Tehlike ve Senaryo Depremleri, Üstyapı, Altyapı ve Kritik Yapılar, Lojistik Network Yönetimi, Mülkiyet ve Arazi Yönetim, Planlama, Çevre ve Uygun Yer Seçimi."

Toplantıya katılan bilim insanları, afet bölgelerinde inceleme yaptıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile de bir araya gelmişlerdi.

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