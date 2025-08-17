Habertürk
        AFAD'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı - Güncel haberler

        AFAD'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılında depremde hayatını kaybedenleri andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 04:32 Güncelleme: 17.08.2025 - 04:32
        17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı
        Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, depremin 26'ncı yıl dönümü olduğu, üzerinden çeyrek asır geçse de acının hep taze olduğu belirtildi.

        Afetlerin, dünyanın ve Türkiye'nin yadsınamaz bir gerçeği ve Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkati çekilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Ülkemiz sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğa kaynaklı afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Depremleri engellemek mümkün değil, ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlar ile depremin olası zararlarını engellemek mümkün. 17 Ağustos Marmara Depremi başta olmak üzere afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz. Sadece o günü değil, ülkemizin deprem gerçeğini de unutmayalım."

        Marmara Depremi şehitleri anıldı
        Marmara Depremi şehitleri anıldı

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

