Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AFAD'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu

        AFAD'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 07:00 Güncelleme: 11.08.2025 - 07:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD'dan depreme ilişkin ön değerlendirme raporu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AFAD'ın internet sitesinde, depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.

        Raporda, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, sarsıntının 11 kilometre derinlikte olduğu hatırlatıldı.

        Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Sındırgı ilçesine bağlı Alacaatlı köyüne uzaklığının 0,88 kilometre olduğu ifade edilen raporda, ana şoktan saat 21.46'ya kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,2 ile 4,6 arasında değişen 41 artçı deprem kaydedildiği bilgisi verildi.

        Depremin Sındırgı'nın Alakır köyüne 1,13, Kozlu köyüne 2,34, Kızılgür köyüne 3,52 ve Küçükbükü köyüne 3,82 kilometre yakınlığında olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Sarsıntının en yakın olduğu il merkezleri ise Balıkesir 46,64, Manisa 89,80, İzmir 121,93, Uşak 192 ve Bursa 133,89 kilometre olarak sıralandı.

        AA'nın aktardığı habere göre; raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.

        GEÇMİŞ DÖNEM DEPREM AKTİVİTELERİ

        Ayrıca raporda, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesine ilişkin de bilgiler yer aldı.

        Buna göre, bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 7,2 olmak üzere 4 ve 4'ten büyük 1464 deprem meydana geldiği, ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 253 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu ifade edildi.

        İvmeölçerlerle yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen raporda, "299 ivmeölçer ile yapılan ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 1015 kodlu ivmeölçer istasyonunun düşey bileşeninde 352.92 gal olarak ölçülmüştür." bilgisi aktarıldı.

        REKLAM

        Sitede yayımlanan raporda, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na "https://tdth.afad.gov.tr" internet adresinden e-Devlet aracılığıyla ulaşılabildiği kaydedildi.

        Raporda, Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritası da paylaşıldı.

        Buna göre, depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde şiddetinin yıkıcı olarak hesaplandığı belirtildi.

        Öte yandan, verilen bilgilerin depremin meydana gelmesinin ardından 1 saatlik sürede üretilen veriler kullanılarak derlendiği ifade edildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #AFAD
        #balıkesir depremi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Sındırgı beşik gibi
        Sındırgı beşik gibi
        Galatasaray'da Morata ile yollar ayrıldı!
        Galatasaray'da Morata ile yollar ayrıldı!
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Ünlülerden geçmiş olsun mesajları
        Ünlülerden geçmiş olsun mesajları
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        İDO feribotu kayaya çarptı
        İDO feribotu kayaya çarptı
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Memur-Sen'den 'en düşük memur maaşı' açıklaması
        Memur-Sen'den 'en düşük memur maaşı' açıklaması
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir