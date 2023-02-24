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AFAD Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada saat 17.01'de meydana gelen depremin merkezinin Ereğli olduğunu duyurdu.

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023

Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Konya Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ereğli ilçesinde deprem meydana gelmiş olup herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşerilerimize geçmiş olsun."



KANDİLLİ: NİĞDE'DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Niğde'de meydana gelen Bor merkezli depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 24, 2023

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.