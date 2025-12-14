Son depremler listesi son dakika olarak açıklanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Peki en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son deprem listesi