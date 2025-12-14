AFAD ve Kandilli duyurdu! Son depremler listesi 15 Aralık 2025: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel duyuruyor. Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntıların enlemi, yeri, boylamı, derinliği gibi bilgiler paylaşılıyor. 15 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi son dakika olarak açıklanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Peki en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son deprem listesi
SON DEPREMLER LİSTESİ 14 ARALIK 2025
2025-12-14 16:29:23 39.20167 28.28861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-14 16:17:25 39.2225 28.1725 9.19 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-14 16:08:17 39.21139 28.28972 11.96 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-14 15:32:54 37.1175 36.58722 6.61 ML 2.9 Hasanbeyli (Osmaniye)
2025-12-14 15:18:16 40.3025 27.03778 7.91 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2025-12-14 15:14:41 38.75444 26.125 6.43 ML 2.0 Ege Denizi - [26.64 km] Karaburun (İzmir)
2025-12-14 14:55:07 39.25833 28.11806 6.38 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-14 14:45:05 38.54222 39.19111 7.45 ML 2.0 Merkez (Elazığ)
BALIKESİR’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.29'da Balıkesir Sındıgı’da 1.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ