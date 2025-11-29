Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye ve Kütahya'da 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 29 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.