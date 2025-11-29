Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AFAD/KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 29 KASIM: Son dakika deprem mi oldu, son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

        AFAD/Kandilli son depremler listesi 29 Kasım: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük depremler Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye ve Kütahya'da ölçüldü. İşte, 29 Kasım 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 01:21 Güncelleme: 29.11.2025 - 01:21
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye ve Kütahya'da 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 29 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        2

        SAKARYA'DA DEPREM

        AFAD verisi ile saat 01.06'da Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        KÜTAHYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.01'de Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 11.31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        OSMANİYE'DE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Osmaniye Düziçi olan bir deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte ölçüldü.

        4

        BALIKESİR’DE DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.06’da Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        5

        ÇANAKKALE DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi Midilli Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 39.83 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, yerin 16.75 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        6

        28 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2025-11-28 08:01:34 39.23333 29.01333 11.31 ML 3.3 Simav (Kütahya)

        2025-11-28 07:41:12 37.31111 36.27278 7.0 ML 3.2 Aslantaş Barajı - [02.10 km] Düziçi (Osmaniye)

        2025-11-28 07:06:02 39.17417 28.17 8.4 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-28 06:38:59 39.15056 25.88139 16.75 ML 3.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale)

        7

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        8

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
