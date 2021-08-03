Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Afet bölgesine destek olmak için 1 milyon TL bağışladılar

bp Türkiye ve Castrol Türkiye, yangın felaketinden etkilenen afet bölgelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması, iyileşme sürecinin hızlandırılması ve yangından zarar gören ailelerin günlük hayatlarına dönebilmesine destek olmak amacıyla Ahbap Derneği'ne 1 milyon TL'lik bağış yapacağını duyurdu

Afet bölgesine destek olmak için 1 milyon TL bağışladılar
HABERTURK.COM

Türkiye'nin birçok bölgesini olumsuz etkileyen yangınlar sebebiyle bp Türkiye ve Castrol Türkiye, acil ihtiyaçlara destek olmak ve yangından etkilenen ailelerin yaralarını sarmak için Ahbap Derneği'ne 1 milyon TL'lik bağışta bulunacak.

Desteğin, yangın sebebiyle afet bölgesi ilan edilen illerde evleri zarar görmüş kişilerin evlerinin onarılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi, yaralı hayvanların tıbbi tedavilerinin karşılanması, işyerlerinin, bahçelerin ve meraların ihtiyaçlarının temininde kullanılması planlanıyor. Ahbap Derneği'nin yapacağı ihtiyaç tespiti çalışmalarının ardından, ihtiyaçların bölge halkına ulaştırılması planlanıyor.

bp Türkiye ve Castrol Türkiye olarak yangından etkilenenlere destek olmak amacıyla harekete geçtiklerini belirten bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, "Bu zorlu süreçte felaketten etkilenenlerin yaralarını sarmak ve normale dönme süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamak için çorbada tuzumuz olsun diyerek Ahbap Derneği aracılığıyla onların yanında olmak istedik. Desteğimizle afeti yaşayanların hayatlarına katkı sağlamak bizim için çok önemli" dedi.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal ise, "Yangından etkilenen bölgelerdeki yaraları sarmak için Ahbap Derneği ile beraber hareket ederken, aynı zamanda bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bununla beraber, orta ve uzun vadede yapabileceklerimizi de planlıyoruz" ifadesini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otomotiv ihracatı Temmuz'da 2 milyar dolar oldu
OTOMOBİL Otomotiv ihracatında çip krizi etkisi
İkinci el araç pazarı 6 ayda yüzde 25 daraldı
OTOMOBİL İkinci el satışları yüzde 25 azaldı
Otomotiv pazarı ilk 7 ayda yüzde 30 büyüdü - haberler
OTOMOBİL Otomotiv pazarı Temmuz'da yüzde 45 daraldı
İstanbul otomotiv ihracatında liderlik koltuğuna oturdu
OTOMOBİL İstanbul otomotiv ihracatının lideri oldu
Renault Megane Sedan'ı Karsan üretecek - haberler
OTOMOBİL Bursalı Megane'da Karsan dönemi!
Otokar ilk 6 ayda 1.9 milyar TL ciro elde etti
OTOMOBİL Otokar'dan 1.9 milyar TL'lik ciro
Havasız lastiklerini otonom araçta test edecek
OTOMOBİL Havasız lastiklere 'otonom' test!
Opel Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak
OTOMOBİL Alman marka tamamen elektrikli olacak!
Elektrikli araç bataryasında yeni dönem - haberler
OTOMOBİL Elektrikli araçlarda yeni dönem!
Toyota Türkiye'den üretime 15 günlük bakım arası
OTOMOBİL Toyota'dan üretime 15 günlük ara