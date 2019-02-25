Afganistan'da savaş 1978 yılında başladı. Sovyetler Birliği'ne karşı on yıl (1979-1989) süren savaşın ardından ülke iç savaşa sürüklendi. 41 yıldır savaşın içinde olan ülkeye ilişkin Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA),dün çok önemli bir açıklamada bulundu. UNAMA'dan yapılan açıklamada, Afganistan'da 2018'deki saldırılarda 3 bin 804 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

ÖLENLERİN 927'Sİ ÇOCUKTU

AA'da yer alan habere göre aynı yıl 7 bin 189 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, 2018'deki sivil ölümlerinin 2017'ye oranla yüzde 11 arttığı vurgulandı. Açıklamada, 2018'in son 18 yılın en kanlı senesi olduğuna dikkat çekilirken, sivil ölümlerin 927'sinin çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

BÜYÜK BÖLÜMÜNDEN TALİBAN VE DEAŞ SORUMLU

Saldırıların yüzde 37'sinin arkasında Taliban, yüzde 20'sinin arkasında DEAŞ ve yüzde 6'sının arkasında ise diğer hükümet karşıtı grupların olduğu aktarılan açıklamada, saldırıların yüzde 14'ünün arkasında hükümet güçleri, yüzde 6'sının arkasında uluslararası kuvvetler ve yüzde 4'ünün arkasında da hükümet yanlısı güçlerin olduğu belirtildi.

İNTİHAR SALDIRILARLA CAN ALDILAR

Geçen sene 65 intihar saldırısının düzenlendiği ülkede en çok sivil kayıplarının bu tip eylemlerde yaşandığına işaret edildi. Ayrıca intihar saldırılarının çoğunun başkent Kabil'de gerçekleştiği aktarıldı.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMAYA TEPKİ

Taliban Sözcüsü Qari Muhammed Yusuf Ahmedi, yaptığı açıklamada, UNAMA'nın bu açıklamasını reddettiklerini, bu açıklamanın tek taraflı olduğunu belirtti. Ülkedeki sivil ölümlerin arkasında en çok ABD güçlerinin olduğunu kaydeden Ahmedi, ABD kuvvetlerinin 2018 yılında hiç olmadığı kadar hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.