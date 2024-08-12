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        Haberler Dünya Afganistan'da Şii mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi | Dış Haberler

        Afganistan'da Şii mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

        Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi mahallesine dün bombalı saldırı düzenlendi. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:03
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        Afganistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
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        Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Şiilerin yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

        Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

        Kabil'de ağırlıklı Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde dün bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirilmişti.

        Patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

        Deşt-i Berçi Mahallesi sık sık patlamaların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstleniliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #DEAŞ
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