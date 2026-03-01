Canlı
        Haberler Dünya Afganistan: Tahran'ın misillemelerinden endişeliyiz | Dış Haberler

        Afganistan: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemelerinden endişeliyiz

        Afganistan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemelerinden endişe duyduklarını belirterek, taraflara askeri faaliyetleri durdurmaları çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 17:33
        Afganistan: Tahran'ın misillemelerinden endişeliyiz

        Tolo News'in haberine göre, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "kabul edilmiş ilkelere göre ulusal egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve ulusal hava sahasının ihlali ile masum sivillerin öldürülmesinin kınanması gereken eylemler olduğu" ifade edildi.

        Afganistan'ın söz konusu saldırılardan endişe duyduğu belirtilen açıklamada, taraflara krizin daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla askeri faaliyetleri derhal durdurmaları ve sorunları diplomatik yollarla çözmeleri çağrısında bulunuldu.

        ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

