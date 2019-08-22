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HaberlerTelevizyon

Afili Aşk 10. son bölüm! Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 10. son bölümü yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk'ın son bölümünde, Krem, Ayşe'nin matematik hocasını görünce kıskançlık krizine giriyor. Olaylar böylelikle başlıyor. Peki, Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk

Afili Aşk 10. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Afili Aşk'ın yeni bölümünde, Kerem kıskançlık krizine giriyor. Matematik dersi almak için hoca arayışına giren Ayşe'nin belirlediği dört isminde erkek olması Kerem'in dikkatinden kaçmıyor.

AFİLİ AŞK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk'ın 10. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da yer alacaktır.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kerem kıskançlık krizine giriyor. Matematik dersi almak için hoca arayışına giren Ayşe'nin belirlediği dört isminde erkek olması Kerem'in dikkatinden kaçmıyor. Muammer isminde ne kadar genç biri olabilir ki? sorusunu kendi kendine soran Kerem beklenmedik bir sürpriz ile karşı karşıya kalıyor.

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