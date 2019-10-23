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HaberlerTelevizyon

Afili Aşk 19. son bölüm! Kerem'den şok hareket! Afilli Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 19. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Kanal D ekranlarının romantik komedi dizisi Afili Aşk son bölümünde, Kerem'in Ayşe için yaptığı sürpriz geceye damgasını vuruyor. Peki, Afili Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk

Afili Aşk 19. son bölümü izlendi. Afili Aşk son bölümünde, Kerem her eşyi itiraf etmek için kendi ailesi ve Ayşe'nin de ailesi olmak üzere bir davet düzenliyor. Kerem'in Ayşe için aldığı hediyeler ise şaşkına çeviriyor.

AFİLİ AŞK 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 19. son bölümünün ardından 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

AFİLİ AŞK 19. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu öğrenen Ayşe'nin tüm duyguları bir anda yükselişe geçiyor. Şimdi de Ayşe, Kerem'e ilk aşkının kim olduğunu soruyor ve dananın kuyruğu kopuyor. Her şeyi artık itiraf etmeye hazırlanan Kerem, bunu romantik bir akşam yemeğinde anlatmayı planlıyor. Ayşe'ye özel bir hediye almayı düşünen Kerem buna vakti kalmayınca devreye Volkan'ı sokuyor. Volkan tam hediyeyi alırken Gonca ile karşılaşınca ise durumlar biraz karışıyor!

 

 

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