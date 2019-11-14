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Afili Aşk 23. bölüm fragmanı yayınlandı!

Afili Aşk'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda, Ayşe’yi bir kukla gibi oynatmaya başlıyor. Yelda, Ayşe'yi Kerem'in hayatından çıkması için planına dahil ediyor. Yelda'nın baskıları yüzünden Kerem'e kötü davranan Ayşe bu duruma bir son vererek, kendi duygularıyla ilk adımı atıyor! İşte Afili Aşk 23. bölüm fragmanı ve 22. bölüm özeti...

Afili Aşk

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünde anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda Kerem'in Ayşe'den soğuması için elinden geleni yapar ve Ayşe bambaşka biri olur. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmiştir.

 

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kerem, artık Ayşe'ye olan aşkını itiraf etmiştir. Bundan sonraki adımı ise Ayşe'den bekler. Duyduğu aşk sözcükleriyle çok mutlu olan Ayşe ise Yelda'nın gerçekleri öğrenmesiyle büyük bir kaosun içine düşer. Yelda, Ayşe'nin yavaş yavaş Kerem'in hayatından çıkmasını ister ve onu yönlendirmeye başlar. Yelda'nın amacı Ayşe’nin Kerem’i terk etmesi değil, Kerem’in Ayşe’den soğumasıdır. Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe’nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.

Ayşe artık yolun sonuna gelmektedir. Ancak Kerem'in son anda yaptığı duygusal konuşma olayların gidişatını bir kez daha değiştirir. İkili arasındaki aşk bu defa daha da büyür... 

 

 

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