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Afili Aşk 5. yeni bölüm fragmanı: Ayşe ile Kerem arasında kıskançlık krizi! Afili Aşk 4. son bölüm

Afili Aşk 4. son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Afili Aşk'ta Kerem ile Ayşe'nin giriştiği aşk oyunu ikiliye zor anlar yaşatsa da oyuna devam etmeye kararlılar. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise şirketin yeni müşterisi ile Kerem'in yakınlaştığını düşünen Ayşe kıskançlık krizine giriyor. İşte Afili Aşk 4. son bölüm ve 5. yeni bölüm fragmanı

Afili Aşk

Afili Aşk 5. yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen 4. bölümünün ardından yayınlandı. Afili Aşk'ta Kerem bir hamle yapıp evdekilere artık Ayşe'nin çalışmayacağını, evde oturacağını söylüyor. Yelda ise kendisini Ayşe'yi eğitmeye adıyor. Asıl kriz ise şirketin yeni müşterisinin sahibinin ortaya çıkmasıyla yaşanacak. Afili Aşk 4. son bölüm özeti ve 5. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

AFİLİ AŞK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kerem bir hamle yapıp evdekilere artık Ayşe'nin çalışmayacağını, evde oturacağını söylüyor ve işler iyicene karışıyor! Yelda ise kendisini Ayşe'yi eğitmeye adıyor. Ayşe bu durumdan rahatsız olsa da bu olaya ayak uyduruyor.

Diğer taraftan şirketin çalışacağı firmanın sahibi olan kadın, Kerem'in tanıdığı çıkıyor. Kerem kadını etkilemeye çalışırken Ayşe'ye yakalanıyor! Gördükleri karşısında bozulan Ayşe, çaktırmamaya çalışsa da Kerem durumu anlıyor. Ayşe'ye kendisini kıskanıp kıskanmadığını sorarken aldığı cevap karşısında şaşırıyor! Ayşe, Kerem'i kıskanıyor mu? Çiftin arasında neler olacak?

AFİLİ AŞK 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe sayesinde babasına yakalanmaktan kurtulan Kerem için sıkıyönetim günleri başlar. Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişir. Aile bir süreliğine evi boşaltmak zorunda kalır. Ayşe ve Kerem geceyi Ayşe’nin ailesinde geçirecektir.

Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini bekleyen büyük sürprizden habersizdir. Ayşe ise, hayatını yoluna koyma derdindedir. Modamu’da çalışmaya başlayan Ayşe, başına geleceklerden habersizdir.

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