Afra Saraçoğlu: Heyecanlıyız

"Heyecanlıyız" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü, Kubilay Tunçer ve Okan Demirok'un başrollerini paylaştığı 'Timsah Ateşi' adlı tiyatro oyununun prömiyeri önceki gün gerçekleşti. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunu izleyenler arasında Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Kubilay Aka da vardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, "Heyecanlıyız Hazar (Ergüçlü) ve Funda (Eryiğit) ile daha tanışmadım ama çok yetenekli olduklarını iyi biliyorum. Oyunu merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka'ya sevgilisinin başrolünde yer aldığı 'Bir Barda Bir Gece' adlı tiyatro oyununa dikkat çekerek, "Peki Kubilay Bey siz Afra'nın oyununa ne zaman geleceksiniz?" diyerek esprili bir dille sitem etti. Aka, ise "İlk oyuna geleceğim işim çıkmıştı." diyerek yanıt verdi.