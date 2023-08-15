Afra Saraçoğlu öyle bir bikini giydi ki! Ünlü oyuncuya tepki yağdı!

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Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozuna bazı sosyal medya kullanıcılarından: "Ne gerek var öyle bir poza?", "Zaten gündemdesin bu bikiniyi giyip fotoğraf atmak neden?","Hiç yakışmıyor bu pozlar" gibi eleştirel yorumlar geldi.