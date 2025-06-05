Afra Saraçoğlu, yaz sezonunu Patmos'ta açtı

Yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte plajlar dolup taşarken, ünlüler de sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldelerinin yolunu tuttu.

O isimlerden biri de Afra Saraçoğlu oldu.

Tatil için Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki küçük adalarından biri olan Patmos’u tercih eden Afra Saraçoğlu, tatil anlarını paylaştı.

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Güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlara ait karelerini paylaşan Afra Saraçoğlu, gönderisine; “Ahhhh, asla unutmayacağım, beni kutsuyorsun Patmos!” notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram