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Evine yapılan baskının görüntülerini klibinde kullanan Afroman'e dava

Geçtiğimiz yıl Afroman'in evine silahlı baskın düzenleyen 7 emniyet görevlisi, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle rapçiye dava açtı. Emniyet güçleri, Afromen'in görüntüleri izinsiz kullanarak kazanç sağladığını iddia etti

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  • Afroman'e dava! Evine yapılan baskının görüntülerini klibinde kullanmıştı - Magazin haberleri

    Baskının görüntülerini müzik videolarında kullanan Afroman, iddiaya göre; bu anları ticari ürünlerine ve sosyal medya paylaşımlarına da dahil etti.

    ABD'nin Ohio eyaletindeki Adams County Şerif Bürosu mensupları, yüzlerinin görüldüğü kayıtların duygusal sıkıntı, utanç, alay, itibar kaybı ve aşağılanmaya neden olduğu iddiasıyla gerçek adı 'Joseph Foreman' olan rapçiye dava açtı.
  • Afroman'e dava! Evine yapılan baskının görüntülerini klibinde kullanmıştı - Magazin haberleri

    "GÖRÜNTÜLERİ İZİNSİZ KULLANARAK KAZANÇ SAĞLADI" İDDİASI

    The Independent'ın ulaştığı mahkeme belgelerine göre; Afroman, baskın sırasında orada değildi. Öte yandan evde olan eşi aramanın bazı bölümlerini telefonuna kaydetti ve evdeki birkaç güvenlik kamerası da aramanın bazı bölümlerini yakaladı.

    Davacılar kimlikleri kullanılarak edinilen kârın tamamı üzerinde hak sahibi olduklarını savundu. Davacılar buna markasının ürünlerinin pazarlanmasının yanı sıra şarkılarından, müzik videolarından ve canlı etkinlik biletlerinden elde edilen gelirlerin de dahil olduğunu iddia etti.
  • Afroman'e dava! Evine yapılan baskının görüntülerini klibinde kullanmıştı - Magazin haberleri

    "DAVA AÇACAĞIM"

    Ayrıca davacılar, baskınla ilgili tüm fotoğraf, video ve paylaşımların kaldırılması için tedbir kararı talep etti.

    Çarşamba günü (22 Mart) Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dava açılmasına yanıt veren Afroman, bu durum müşterilerine, ailesine, kariyerine ve mülküne inkar edilemez bir zarar verdiği için karşı dava açacağına söz verdi.
  • Afroman'e dava! Evine yapılan baskının görüntülerini klibinde kullanmıştı - Magazin haberleri

    "Video görüntülerim benim malımdır" diyen Afroman, görüntüleri evine ve eşyalarına verildiğini iddia ettiği zararları karşılamak için para toplama amacıyla kullandığını da sözlerine ekledi.

    Rapçinin baskından aylar sonra YouTube'da yayımlanan müzik videolarından en az üçü baskının görüntülerini içeriyor. Bunlar arasında 'Why You Disconnecting My Camera' (Neden Kameramın Bağlantısını Kesiyorsun), 'Will You Help Me Repair My Door' (Kapımı Onarmama Yardım Eder Misin) ve 'Lemon Pound Cake' (Limonlu Kek) yer alıyor.
  • Afroman'e dava! Evine yapılan baskının görüntülerini klibinde kullanmıştı - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl şerif yardımcıları Afroman'in evinde uyuşturucu ve uyuşturucu teçhizatı olduğuna ve insan kaçakçılığıyla adam kaçırma suçlarının işlendiğine dair makul bir sebep bulunduğu gerekçesiyle arama emri aldıktan sonra rapçinin evine silahlı baskın düzenlemişti.

    Adams County Savcılığı, memurların baskında suç işlendiğini kanıtlayan herhangi bir delil bulamadığını ve rapçiye yasal suçlama yöneltilmediğini belirtmişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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