"GÖRÜNTÜLERİ İZİNSİZ KULLANARAK KAZANÇ SAĞLADI" İDDİASI

The Independent'ın ulaştığı mahkeme belgelerine göre; Afroman, baskın sırasında orada değildi. Öte yandan evde olan eşi aramanın bazı bölümlerini telefonuna kaydetti ve evdeki birkaç güvenlik kamerası da aramanın bazı bölümlerini yakaladı.



Davacılar kimlikleri kullanılarak edinilen kârın tamamı üzerinde hak sahibi olduklarını savundu. Davacılar buna markasının ürünlerinin pazarlanmasının yanı sıra şarkılarından, müzik videolarından ve canlı etkinlik biletlerinden elde edilen gelirlerin de dahil olduğunu iddia etti.