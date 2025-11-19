Afyonkarahisar'da olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli kişi, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi.

YÜREKLERİ SIZLATTI

İHA'daki habere göre bunun üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı.

4 ÇOCUĞUNU DAKİKALARCA DÖVDÜ

Murat M., eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti. Çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Saldırgan çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.