        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberleri: 4 çocuğa kemerle işkenceyi kameraya aldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        4 çocuğa kemerle işkenceyi kameraya aldı

        Afyonkarahisar'da, bir baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görenleri dehşete düşüren olayda çocukların yaşadıkları korku, vicdanları yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:09 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:09
        Afyonkarahisar'da olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli kişi, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi.

        YÜREKLERİ SIZLATTI

        İHA'daki habere göre bunun üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı.

        4 ÇOCUĞUNU DAKİKALARCA DÖVDÜ

        Murat M., eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti. Çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Saldırgan çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.

