4 çocuğa kemerle işkenceyi kameraya aldı
Afyonkarahisar'da, bir baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görenleri dehşete düşüren olayda çocukların yaşadıkları korku, vicdanları yaraladı
Afyonkarahisar'da olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli kişi, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi.
YÜREKLERİ SIZLATTI
İHA'daki habere göre bunun üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı.
4 ÇOCUĞUNU DAKİKALARCA DÖVDÜ
Murat M., eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti. Çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Saldırgan çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.