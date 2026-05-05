Afyonkarahisar'da ağıl çöktü... 6 koyun telef oldu.
Afyonkarahisar'da karın ağırlığıyla çöken ağılda 6 koyun telef oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve iş makineleri sevk edildi
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:05 Güncelleme:
Bayat ilçesinde çöken bir ağıldaki 6 koyun telef oldu.
KARDAN DOLAYI ÇÖKTÜ
AA'daki habere göre olay; Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde meydana geldi. İmranlı köyünde A.O'ya ait ağılın çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü.
MAKİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine, jandarma, belediye ve ilçe özel idareye ait iş makinesi sevk edildi.
6 KOYUN TELEF OLDU
Ağıldaki küçükbaş hayvanlardan 6'ı telef oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ