Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar'da koca dehşeti

İHA

Afyonkarahisar'da Mehmet S. isimli şahıs tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan şahsın psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi

Afyonkarahisar

Alınan bilgilere göre; Afyonkarahisar'da yaşayan Mehmet S. (53),aynı evde yaşadığı eşi Sultan S. (53) ile 'pazara gitme' konusunda tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Mehmet S. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin boğazını kesti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Mehmet S., Afyonkarahisar Adliyesine giderek polise teslim oldu. İki çocuklu ailede babanın psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beyazıt'taki otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEMOtobüs kazasından yeni görüntü
TBMM'de Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor
GÜNDEMTBMM'de Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor
e-Okul VBS 2019 giriş sayfası! Not bilgisi ve devamsızlık öğrenme sayfası! Karne notu hesaplama
GÜNDEMe-Okul VBS 2019 giriş sayfası!
Bursa'da stajyerin ayağı iş makinesinde ezildi!
GÜNDEMStajyerin ayağı iş makinesinde ezildi!
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
GÜNDEMHava ulaşımına sis engeli
Son dakika! DP'den İstanbul kararı!
GÜNDEMDP'den İstanbul kararı!
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP Lideri'ne davet
GÜNDEMCumhurbaşkanlığı'ndan CHP Lideri'ne davet
Eskişehir'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMSürücü kontrolü kaybedince
Diyanet açıkladı: 2019 Fitre fiyatı ne kadar? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?
GÜNDEMDiyanet 2019 Fitre fiyatı ne kadar?
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gidip, göreceğiz' dediği asırlık zeytin ağacı
GÜNDEMİşte Erdoğan'ın göreceği asırlık ağaç

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X