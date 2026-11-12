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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın vazgeçilmez kanatları: Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün

        Galatasaray'ın vazgeçilmez kanatları: Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün

        Galatasaray'ın kanat hattına transfer ettiği Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Leroy Sane ve Rafael Leao gibi dünya yıldızları bile Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün'ün yükselişine engel olamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Galatasaray son sezonlarda dünyaca ünlü yıldız transferleri yaptı, umduğunu iki yerlide buldu.

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        Sarı-kırmızılı yönetimin astronomik bütçelerle kadroya kattığı altı yabancı kanat oyuncusunun toplam skoru, yerli ikilinin ürettiği skora yaklaşamadı.

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        Alt liglerden gelip zirveye çıkan Barış Alper ve altyapıdan yetişen Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk döneminde hücum hattının en temel direkleri haline geldi.

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        Okan Buruk yönetiminde adeta küllerinden doğan Barış Alper Yılmaz, çıktığı toplam 194 müsabakada 40 gol atıp 33 asist yaparak 73 gole doğrudan katkı sundu.

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        Altyapı çıkışlı Yunus Akgün ise Okan Buruk idaresinde toplam 134 maça çıkıp 26 gol ve 26 asistle 52 kişilik skorer katkı üretti.

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        2024-25 sezonunda 44 maçta 12 gol ve 13 asiste imza attan ve yükselişini sürdüren Yunus, 2025-26 sezonunu 42 maçta 10 gol, 9 asistle tamamlarken; 2026-27 sezonunda şu ana kadar oynadığı 15 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist kaydetti.

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        İki milli futbolcunun ürettiği toplam 125 gollük devasa katkı, takıma transfer edilen yabancı yıldızların toplamını neredeyse ikiye katladı.

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        Okan Buruk döneminde kadroya katılan Rashica, Zaha, Ziyech, Tete, Sane ve Leao’dan oluşan 6 kişilik yabancı oyuncu grubu, toplam 220 maçta yalnızca 35 gol ve 29 asist üreterek toplamda 64 skorda kaldı.

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        Böylece Barış ve Yunus ikilisi, yabancı kanat oyuncularının toplam skoruna tam 61 fark atarak forma rekabetinde geri adım atmayacaklarını bir kez daha kanıtladı.

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        #Yunus Akgün
        #galatasaray
        #transfer
        #Barış Alper Yılmaz
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