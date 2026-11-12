Galatasaray'ın vazgeçilmez kanatları: Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün

2024-25 sezonunda 44 maçta 12 gol ve 13 asiste imza attan ve yükselişini sürdüren Yunus, 2025-26 sezonunu 42 maçta 10 gol, 9 asistle tamamlarken; 2026-27 sezonunda şu ana kadar oynadığı 15 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist kaydetti.