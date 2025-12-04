Otomobil köprü demirlerine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde köprü demirlerine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
A.A. idaresindeki otomobil, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi mevkisinde köprü demirlerine çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, araçta bulunan İbrahim Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü A.A. ile Y.E.B. ve İ.Ö, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İbrahim Ö'nün cenazesi ise hastane morguna götürüldü.
Fotoğraf: AA