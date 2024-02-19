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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 21:12 Güncelleme: 19.02.2024 - 21:15
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        Minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
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        M.Y idaresindeki sera işçilerini taşıyan minibüs, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda S.B yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ve 8 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine, 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, durumu ağır olan bir kişi de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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