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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli aranıyor - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli aranıyor

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 00:31 Güncelleme: 16.02.2025 - 00:31
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        Tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
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        Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, yanında 2 arkadaşı bulunan A.A. ile Ö.Ç. (31) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

        Çevredekilerin araya girmeyesiyle Ö.Ç, akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.

        Bir süre sonra tekrar akaryakıt istasyonuna gelen Ö.Ç, tabancayla A.A ve yanındaki 2 kişinin bulunduğu otomobile ateş etti.

        Belinden çıkardığı tabancayla otomobilden inen A.A. da Ö.Ç'ye karşılık verdi.

        Vücudunun çeşitli yerlerine 4 merminin isabet ettiği Ö.Ç. ağır yaralandı. A.A, otomobildeki 2 kişiyle olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olay yerinden 2 arkadaşıyla birlikte otomobille kaçan şüpheli A.A'yı arıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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