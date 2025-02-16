Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli aranıyor

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, yanında 2 arkadaşı bulunan A.A. ile Ö.Ç. (31) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Çevredekilerin araya girmeyesiyle Ö.Ç, akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.

Bir süre sonra tekrar akaryakıt istasyonuna gelen Ö.Ç, tabancayla A.A ve yanındaki 2 kişinin bulunduğu otomobile ateş etti.

Belinden çıkardığı tabancayla otomobilden inen A.A. da Ö.Ç'ye karşılık verdi.

Vücudunun çeşitli yerlerine 4 merminin isabet ettiği Ö.Ç. ağır yaralandı. A.A, otomobildeki 2 kişiyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinden 2 arkadaşıyla birlikte otomobille kaçan şüpheli A.A'yı arıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.