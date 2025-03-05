TIR'la tur otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR'ın tur otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İ.Y. idaresindeki TIR, ilçenin Cami Kebir Mahallesi Denizli Caddesi Opet Kavşağı'nda, M.Ö. yönetimindeki tur otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan TIR sürücüsü İ.Y. ile otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Xıe TAO, Lıo Hong, Lıu Wendong ve Jıang Yıwen, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.