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        Haberler Gündem Trafik Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

        Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde meydana gelen feci kazada yaralanan 4 kişiden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:18
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        Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        O.A, (50) idaresindeki yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde D.K'nin (35) kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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