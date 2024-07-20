Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde meydana gelen feci kazada yaralanan 4 kişiden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
O.A, (50) idaresindeki yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde D.K'nin (35) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.