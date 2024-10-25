AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde öğrenci almaya giden okul servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi, toprağa verildi.

Sandıklı'ya bağlı Alagöz-Arızlar köy yolunda dün sabah saatlerinde, köye öğrenci almaya giden Basri D. yönetimindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü ile Mustafa Çimen'in (40) kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki Mustafa Çimen, eşi Emine Çimen (35), kardeşinin eşi Yadigar Çimen (35), Durmuş Tanrıkulu (42) ve annesi Rasime Tanrıkulu (63) ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülen 5 kişi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.