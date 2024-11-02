İndikleri minibüsün çarptığı 2 yolcu yaralandı; o anlar kamerada

AFYONKARAHİSAR'da 2 yolcunun indikleri şehir içi yolcu minibüsünün arkasından geçmek isterken altında kalarak ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Paşa Cami kavşağı yakınlarında, dün saat 14.30 sıralarında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu alanda Iraklı N.I.M. (52) ve S.K.Y.'yi (67) indirdi. Minibüsün arkasına geçmek isteyen yolcular, geri manevra yapan şoförün kullandığı aracın altında kalarak yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.T.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.