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        Rektörden 'yapay zeka' destekli Gazze klibi

        AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:45
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        Rektörden 'yapay zeka' destekli Gazze klibi
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        AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'un (52), İsrail'in Filistin'deki katliamına dikkati çekmek için yazdığı şiir, klip haline getirildi. Yapay zeka kullanılarak bestelenip klibe dönüştürülen şiirle ilgili Prof. Dr. Okumuş, "İnsanların o artık sönmüş, yok olmuş duygularını tekrar harekete geçirecek bir klip ortaya çıktı. Dünyanın şu anda uyuduğunu, Filistin'e sırtını döndüğünü, görmezden geldiğini ve maalesef utanma duygularımızın da kaybolduğunu insanların suratına vurmak için o şiiri ve o klibi yaptık" dedi.

        AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek için 'Sessiz olun' adlı şiir yazdı. Yapay zeka kullanılarak bestelenen şiir, yine yapay zekayla oluşturulan görsellerle klip haline getirilerek sosyal medyada paylaşıldı. 'Dilsiz Kaval' adlı şiir kitabı da bulunan Prof. Dr. Okumuş, şiirin bestelenmesi ve klip haline getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, çalışmanın Filistin'de varoluş mücadelesi veren tüm masumlara destek için yapıldığını söyledi.

        'TÜM DÜNYA UYUYOR'

        Şiiri ve hazırlanan kliple ilgili DHA'ya konuşan Prof. Dr. Okumuş, "İsrail'in tüm dünyayı maalesef karşısına alarak mazlum Filistin halkına karşı başlatmış olduğu bir saldırı var. Tabii bu saldırıya o dönemde İsrail'e destek veren ülkeler haricinde tüm dünya çok ciddi tepki gösterdi. Üniversiteler, kurumlar, devletler, insanlar sokaklara döküldü, protesto gösterileri yapıldı. Fakat İsrail'in saldırıları durmadı, insanlar ölmeye yerlerinden yurtlarından edilmeye devam etti. Bir süre sonra açıkçası bir kanıksama, bir rehavet ortaya çıktı ve insanlar bunu normalmiş gibi görmeye başladı. Ben daha önce 'Filistin' şiirini yazmıştım. Bir görev nedeniyle gittiğim yerde arabayla bir şehirden geçerken duvarda 'Sessiz olun, bebekler ölüyor Gazze'de' yazısını gördüm. Ben bir çocuk hekimiyim. 'Sessiz olun bebekler uyuyor' deriz biz. O yazı beni çok etkiledi. Ve dedim ki; 'Evet bebekler ölmeye devam ediyor, insanlar ölmeye devam ediyor, fakat bebekler değil insanlar uyuyor, tüm dünya uyuyor.' Onun üzerine 'Sessiz Olun' şiirimi yazmak istedim" dedi.

        'İNSANLARIN SÖNMÜŞ DUYGULARINI HAREKETE GEÇİRECEK BİR KLİP'

        Filistin'de yaşananları tüm dünyanın kanıksadığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Okumuş, "Daha da önemlisi ciddi tepki göstermesi gerekenler, buna bazı ülkeler de dahil olmak üzere bir anlamda sırtını dönmüş, görmezden gelmişler, zaten şiirimin ana teması da bunun üzerine. Ve insanlar artık bu mezalime karşı utanmaz hale gelmişler. Ben tüm bunları, şiirle ifade etmek istedim. Tabii şiirler çoğu zaman okunmuyor, dikkati çekmiyor. Sağ olsun gazeteci arkadaşımız Murat Arısoy yapay zeka ile besteledi. Pamukkale Üniversitesi'nden de bir öğrencimiz yapay zeka ile klibini hazırladı. Hepsini bir araya getirince gerçekten insanların o artık sönmüş, yok olmuş duygularını tekrar harekete geçirecek bir klip ortaya çıktı. Bununla daha çok kitlelere ulaşmak uyanmamız gerektiğini, dünyanın şu anda uyuduğunu, Filistin'e sırtını döndüğünü, görmezden geldiğini ve maalesef o utanma duygularımızın da kaybolduğunu insanların suratına vurmak için şiiri ve klibi yaptık" diye konuştu.

        Şiirin bestelenerek, klip haline geleceği düşüncesinin başlangıçta olmadığını söyleyen Prof. Dr. Nurullah Okumuş, şöyle konuştu:

        "Sanırım şu ana kadar yapay zeka ile yapılmış en iyi kliplerden biri oldu. Çünkü gönlümden geçen, duyguları vurgusuyla beraber o kadar güzel ifade ediyordu ki o yüzden bunu bir de kliple birleştirip tüm ülkeye, tüm dünyaya yaymak istedik. Bu mezalimi, bu soykırımı durduracak en ufak bir harekete geçirebiliyorsam insanları o bile beni çok mutlu edecek."

        SESSİZ OLUN

        Şiirin sözleri şöyle:

        “Sessiz olun bebekler ölüyor şimdi Gazze'de/ Üşümesinler diye, kefen örtülmüş üzerlerine/ Sessiz olun alem uyuyor kapkara gecelerde/ Atlas kumaştan yorganlar çekmişler üzerlerine/ Sessiz olun, ezan sesi duyulmuyor Gazze'de/ Her bir yandan selalar yükseliyor gökyüzüne/ Sessiz olun şehadet getiriyor son nefesinde/ Tebessümle şehidim, nispet eder gibi ölüme/ Sessiz olun, uyuyor alem, uykuda tüm cihan/ Nasıl katlanır bu zulme, nasıl dayanır vicdan?/ Acımasızca katlediliyor binlerce masum can/ Sırtı dönük, görmezden gelir, utanmaz insan!”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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