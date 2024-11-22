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        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki panik ve korku kamerada (3)

        1KİŞİ TUTUKLANDI Afyonkarahisar'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınına ilişkin işletmenin 3 ortağından S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 23:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 23:29
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        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki panik ve korku kamerada (3)
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        1KİŞİ TUTUKLANDI

        Afyonkarahisar’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınına ilişkin işletmenin 3 ortağından S.K. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan S.K., adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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