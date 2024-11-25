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        Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi Afyon'da sanatseverlerle buluştu

        TÜRK kadınının Cumhuriyet'le birlikte kazandığı haklar ve akabindeki başarıları 'Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi'yle bir kez daha katılımcılarla buluşuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:05
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        Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi Afyon'da sanatseverlerle buluştu
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        TÜRK kadınının Cumhuriyet’le birlikte kazandığı haklar ve akabindeki başarıları ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’yle bir kez daha katılımcılarla buluşuyor. Açık Holding tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan olarak hazırlanan ve ilki İstanbul’da açılan sergi daha sonra Ankara ve Denizli’de de sanatseverlerle buluşmuştu. Şimdi de Kurtuluş Savaşı’nın önemli şehirlerinden biri olan Afyon’a konuk olan sergi, 25 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında açık olacak.

        25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddetle Mücadele Günü’nde kapılarını açan ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’, Türk kadınlarının Milletvekili Seçme ve Seçilme hakkını kazandığı 5 Aralık tarihine kadar Afyon Merkez’deki Millet Hamamı’nda sanatseverlerle buluşacak.

        ÖZLEM ÖZDEMİR: TÜRK KADINLARININ TARİHSEL MÜCADELESİNE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYORUZ

        Serginin küratörü Özlem Özdemir yaptığı konuşmada projenin önemine dikkat çekti. Özdemir, "Geçtiğimiz yıl Açık Holding’in sahiplendiği bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’ni farklı şehirlerde sanatseverlerle ve özellikle de kadınlarla buluşturmanın gururunu yaşıyorum. Afyon Belediyesi Başkanı Burcu Köksal’ın ev sahipliği ve TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer’in de desteğiyle bu tarihi kente getirdiğimiz sergimiz; geçmişten günümüze kadınların sadece toplumsal mücadeleleriyle değil her alanda ne kadar önemli bir yer edindiklerini vurgulamayı hedefliyor. Sergi; sadece tarihsel bir yolculuk sunmakla kalmayıp, aynı zamanda günümüzde kadın hakları mücadelesinin önemini hatırlatıyor. Türk kadınlarının tarihsel mücadelesine ışık tutmaya devam ederken, toplumsal eşitlik ve özgürlük yolunda verilen mücadeleyi de selamlıyor” dedi. Özdemir, ayrıca sergi açılışı için özellikle 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddetle Mücadele Günü'nü seçtiğinin altını çizdi.

        ‘KADINLARIN TARİHTEKİ İZLERİ AFYON’DA CANLANIYOR’

        Türk kadınının toplumsal hayattaki mücadelesini ve bu süreçteki kazanımlarını detaylı bir şekilde işleyen ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’, Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadınların eğitim, iş gücüne katılım, siyaset gibi birçok alandaki varlıklarını, ziyaretçilerle paylaşıyor. Muazzez İlmiye Çığ, Süreyya Ağaoğlu, Sabiha Gökçen gibi önemli isimlerin başarıları, serginin ilham kaynağı oluştururken, kadınların, Cumhuriyet ile yükselen hikayeleri vurgulanıyor. Serginin Anadolu turundaki dördüncü durağının, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir rol oynamış Afyon olması ise hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir anlam taşıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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