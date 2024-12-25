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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; karı- koca öldü, 3 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Yılmaz (72) ve Kezban Tektek (74) çifti hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:05
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; karı- koca öldü, 3 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Yılmaz (72) ve Kezban Tektek (74) çifti hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bolvadin-Çobanlar yolunda meydana geldi. R.T. (49) yönetimindeki 03 KS 437 plakalı otomobille karşı yönden gelen S.E.M. (28) yönetimindeki 03 AFS 115 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler, araçlarda bulunan T.M. (49) ile Yılmaz ve Kezban Tektek çifti yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yılmaz ve Kezban Tektek çifti doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Bolvadin-Çobanlar yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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