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        Hastanede tartıştığı kadını vuran şüpheli de öldü

        AFYONKARAHİSAR'da dün devlet hastanesi koridorunda daha önce birlikte çalıştığı Derya Kozan'ı (37) tabancayla öldürüp intihara kalkışan Mustafa Akbuğa (51) de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:05
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        Hastanede tartıştığı kadını vuran şüpheli de öldü
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        AFYONKARAHİSAR'da dün devlet hastanesi koridorunda daha önce birlikte çalıştığı Derya Kozan'ı (37) tabancayla öldürüp intihara kalkışan Mustafa Akbuğa (51) de hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok'ta meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışan Derya Kozan ile daha önce başka iş yerinde birlikte çalıştığı Mustafa Akbuğa koridorda karşılaştı. Kısa süreli tartışmanın ardından Mustafa Akbuğa, üzerindeki tabancayla Derya Kozan'a art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kozan, yere yığılırken, çevredekiler panik ve korkuyla kaçıştı. Mustafa Akbuğa, bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. Derya Kozan, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan şüpheli Mustafa Akbuğa ise yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mustafa Akbuğa da bugün yaşamını yitirdi.

        Akbuğa'nın Kozan ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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