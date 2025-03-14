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        CHP'li başkan, vekillik görevini MHP'li üyeye verdi

        AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, Ankara'daki temasları nedeniyle kentten ayrılırken başkan vekilliği görevini MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:35
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        CHP'li başkan, vekillik görevini MHP'li üyeye verdi
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, Ankara'daki temasları nedeniyle kentten ayrılırken başkan vekilliği görevini MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya verdi.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 'Mor Mikrofon' panelinde konuşma yapacak. Başkan Köksal, Ankara'daki programı dolayısıyla başkan vekilliği görevini MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya devretti.

        'BENİM İÇİN ŞEREFTİR'

        Halil İbrahim Baykara, kendisine bu görevin verilmesinden şeref duyduğunu belirterek, "Burcu Hanım bana güvenmiş. Ben de görevimi heba etmeden devam ediyorum. Afyonkarahisar'a ve Afyonluya görev yapmak, hizmet etmek benim için şereftir. Bu fırsatı şahsıma tanıdığı için Burcu Hanıma da güveninden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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