Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu

        AFYONKARAHİSAR'da polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR’da polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Geçmişte terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli İscehisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da bir otelin 4. katından düşen temizlik işçisi öldü
        Afyonkarahisar'da bir otelin 4. katından düşen temizlik işçisi öldü
        CHP'li başkan, vekillik görevini MHP'li üyeye verdi
        CHP'li başkan, vekillik görevini MHP'li üyeye verdi