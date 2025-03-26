Termal tesislerde 9 günlük tatil rezervasyonunda yüzde 80 doluluğa ulaşıldı

ZAFERTuristik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesiyle oluşan 9 günlük tatil döneminde, Afyonkarahisar'daki termal tesislerde rezervasyonların yüzde 70-80'e ulaştığını söyledi.

Termal tesisleri ve gastronomisiyle ön plana çıkan Afyonkarahisar'da, termal otellerin Ramazan Bayramı tatili hazırlıkları tamamlandı. Ramazan Bayramı ile eğitim ve öğretime verilen ara tatilin birleşmesiyle 9 güne çıkan tatil, termal otellere ilgiyi artırdı. Kentte hizmet veren termal otellerde rezervasyonlar, tatil öncesi yüzde 70-80'e varan doluluğa ulaştı. ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, otellerin hem bayram hem de ara tatil dönemi için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Önümüz bayram, ara tatil var biliyorsunuz. 2 tatil bir arada olacak. Hem Ramazan Bayramı tatili hem de ara tatil, 9 günlük tatil süreci var. Tatil denince ilk akla gelen destinasyon Afyonkarahisar oluyor. Hava güzel, çok soğuk değil. Ilıman bir hava var Afyonkarahisar'da. 5 yıldızlı otellerimizde özellikle sanatçılı otellerimiz var, animasyon aktiviteli otellerimiz var. Bu otellerimizin şu anda doluluk oranı yüzde 70-80'e geldi" dedi.