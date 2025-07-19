Dervişoğlu: Bize güvenenleri hiç yere baktırmadık

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz hayatımız boyunca kendimize inananları, bize güvenenleri hiç yere baktırmadık. Dün böyle söyleyip, bugün başka söyleyip yalpa yapmadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Partisinin il başkanlığı önünde kalabalığa seslenen Dervişoğlu, "Biz hayatımız boyunca kendimize inananları, bize güvenenleri hiç yere baktırmadık. Dün böyle söyleyip, bugün başka söyleyip yalpa yapmadık. Dün sahiplendiğimiz değerler neyse bugün de o değerlerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Cumhuriyeti kuran millet, onu yaşayabilme iradesi sergilemeye her zaman muktedirdir. Bunun için gönülleri birleştirmeye ihtiyaç vardır. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, nereden gelirse gelsin, fikri zenginliğini ve müktesebatını nereden kazanmış olursa olsun, bir ve birlikte hareket etmek gibi bir tarihi sorumlulukla bulunuyoruz. O sebeple her yerde yaptığım çağrıyı buradan tekrarlıyorum; milleti millet yapan Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan, Cumhuriyetin ilkelerine, ülkülerine ve hedeflerine sadık olan, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarılmış herkese, parti, dernek, ekol ayrımı yapmaksızın bir ve birlikte yürüme kararlılığını, buradan haykırıyor ve Türkiye'ye ilan ediyoruz" dedi.